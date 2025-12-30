Sheinbaum confía en que habrá revisión de T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que confía en se llevará a cabo una revisión del T-MEC, el próximo año, y no se dará por terminado, como amenazó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en días pasados.

Explicó que la firma de un nuevo acuerdo bilateral, como propuso el Mandatario estadounidense, sería un proyecto más difícil, en comparación con la revisión del tratado que actualmente se tiene con Estados Unidos y Canadá.

"Un nuevo tratado tendría que pasar por los congresos, desde mi perspectiva es difícil que esto vaya a ser así, nosotros creemos que va a ser una revisión, puede ser compleja en algunos temas, pero va a ser una revisión, y ahí, pues, es el equipo que tenemos en el gobierno, y si necesitamos algún otro apoyo, pues se buscarán apoyos, normalmente empresarios, empresarias, también participan en estas revisiones y también los convocaremos", dijo.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el T-MEC?

El 3 de diciembre de 225, Donald Trump se refirió al T-MEC y dijo: "Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá".

Al respecto, Sheinbaum afirmó que en la reunión que tuvieron dos días después, Trump le afirmó que trabajarían en la revisión del tratado comercial.

Detalles sobre la reunión entre Trump y Sheinbaum

"El presidente Trump nos mencionó, tanto al Primer Ministro, como a mí, que siguiéramos trabajando, porque hablamos de cómo seguir coordinándonos, que siguiéramos trabajando, tanto con el secretario de comercio y el embajador de tratados comerciales, como con el secretario del Tesoro, el secretario Ebrard, entonces, digamos, son las tres instituciones con las cuales trabaja, tanto el secretario de economía mexicana, cómo la Secretaría de Relaciones Exteriores, como el secretario de Hacienda", dijo.