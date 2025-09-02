Metrobús lanza licitación para revisar hundimientos en infraestructura

Metrobús lanza licitación para revisar hundimientos en infraestructuraLa infraestructura de Metrobús afectada por hundimientos será revisada mediante licitación
El sistema Metrobús lanzó la licitación para la revisión de hundimientos diferenciales que han afectado la infraestructura como elevadores, pasarelas y estaciones de las líneas 2, 3 y 5.
En la Gaceta de la Ciudad de México el sistema informó sobre los requisitos para las empresas interesadas en realizar el "servicio de dictaminación estructural por asentamientos en estaciones, pasarelas, puentes peatonales, y cubos de elevadores de las líneas 2, 3 y 5".
Informó que el falló de la empresa ganadora se dará a conocer el 12 de septiembre.
Sin dar detalles de los proyectos ni explicar monto de inversión ni estaciones a analizar, Metrobús destacó que las bases del concurso tienen un costo de 4 mil 500 pesos.
