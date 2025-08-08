Pregonan austeridad, pero disfrutan lujos

Aunque sus partidos enarbolan la "austeridad republicana", a los diputados Sergio Gutiérrez Luna, presidente morenista de la Cámara de Diputados, y a su esposa, la petista Karina Barreras (conocida como "Dato Protegido", tras denunciar por presunta violencia de género a una ciudadana) les gusta vivir bien, y con las mejores marcas.

En redes sociales, Jorge García Orozco, un académico de Jalisco, documentó con diversas fotografías y videos los relojes, alhajas, bolsos, lentes, zapatos y costosas prendas de vestir que gustan a los legisladores.

Según cálculos de García Orozco, en guardarropa, joyas y accesorios, de marcas como Cartier, Balenciaga, Prada, Louboutin, Tiffany, Dolce & Gabbana, Paul Parkman, Fendi o Hublot, la pareja tiene invertidos alrededor de 4 millones 700 mil pesos.