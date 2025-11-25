Hubo más de 200 reuniones con productores: Segob

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, informó que durante las últimas semanas se han realizado más de 200 reuniones entre las autoridades federales y los productores agrícolas, con el fin de atender sus inquietudes y avanzar en los acuerdos.

Por medio de un comunicado, explicó que desde hace meses se están llevando a cabo mesas de trabajo con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para poder garantizar la seguridad e integridad de los operadores, así como la protección a sus mercancías y la misma ruta.

Apuntó que debido a estas acciones, solo una agrupación de transportistas es la que se manifestó, mientras que el resto se encuentra en pláticas y se deslindó de las movilizaciones y bloqueos de este lunes 24 de noviembre.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Gobernación reiteró que existe el diálogo, por lo que no hay razón de "llevar a cabo este tipo de acciones, puesto que el Gobierno de México siempre tiene abierta para atender inquietudes y avanzar en acuerdos", escribió.

¿Por qué se manifiestan los transportistas y productores del campo?

El pasado lunes 24 de noviembre, transportistas y productores agrícolas realizaron un mega bloqueo en los principales accesos del país. Los manifestantes exigen precios justos para los productos del campo, además de mayor seguridad en carreteras y acciones eficaces contra las extorsiones que afectan tanto a productores como a operadores de carga.

De acuerdo con Segob, se registraron cierres en 17 estados, lo que está generando afectaciones a la ciudadanía y sus actividades. En total se reportan 29 bloqueos, 17 de los cuales fueron cierres totales y el resto parciales, así como tres casetas y una aduana con presencia de manifestantes.