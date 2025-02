Va Marcelo Ebrard a EU ante amago arancelario

Ciudad de México.- Una amplia delegación del Gobierno de México se encuentra hoy en Washington para participar en distintos encuentros.

Por un lado, el gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, se reunirá con el secretario de Estado, Marco Rubio, para revisar los temas de combate al fentanilo y migración.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunirá hoy en Washington con el recién ratificado titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.

El encuentro se da a unos días de que venza el plazo original para la imposición de aranceles de 25 por ciento a los productos mexicanos.

Ebrard felicitó al funcionario estadounidense ratificado ayer.

"Felicidades Jaimeson por tu ratificación como Representante de Comercio de Estados Unidos, nos vemos mañana en Washington", dijo en X.

Posteriormente, la Secretaría de Economía (SE) detalló que además del encuentro con Greer, Ebrard se reunirá el viernes por segunda ocasión con Howard Lutnick, secretario de Comercio de EU.

"El objetivo de los referidos encuentros es continuar el diálogo y las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

"México promueve un entendimiento con Estados Unidos bajo las premisas de que el comercio bilateral, al amparo del T-MEC, ha sido benéfico para ambas naciones y que las economías mexicana y estadounidense están profundamente integradas", dijo SE en una tarjeta informativa.

Al encuentro que se realizará por la tarde acuden también el canciller Juan Ramón de la Fuente, el Secretario de la Defensa Ricardo Trevilla, el de la Marina, Raymundo Morales, y el Fiscal Alejandro Gertz.

Trump manifestó ayer que, a pesar de la caída en el cruce de migrantes irregulares, no frenará los aranceles contra México y Canadá.

Insistió en que la razón de esas tarifas es el daño que el fentanilo traficado desde ambos países ha provocado a EU.

"No, no, no voy a detener los aranceles. Millones de personas han muerto a causa del fentanilo que entra por la frontera. Ellos (México) han sido buenos, pero eso también se debe en gran parte a nosotros", dijo Trump, en alusión a la caída de los cruces irregulares.

Otro encuentro importante este jueves será el que sostenga el titular de Economía, Marcelo Ebrard con el representante de comercio estadounidense, Jamieson Greer, y el nuevo secretario de Comercio del gobierno de Trump, Howard Lutnick.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que sus enviados buscarán "cerrar un acuerdo de coordinación en el marco de nuestras soberanías".

Incluso, dijo la Mandataria, habrá una reunión entre Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, y su homólogo en EU.