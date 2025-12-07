Trump habla sobre conversación con Sheinbaum y Carney

El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó este domingo la conversación que sostuvo el viernes con sus pares de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney, con quienes se reunió para el sorteo para el Mundial de Futbol 2026.

¿Qué temas se abordaron en la reunión trilateral?

En la alfombra roja de los Kennedy Center Honors, Trump fue cuestionado sobre la reunión trilateral, la primera presencial que sostienen los líderes, unidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Sí, nos reunimos con el primer ministro de Canadá y la presidenta de México, y hablamos durante media hora. Muy bien, muy productivo, hablamos principalmente de comercio", respondió Trump.

El mandatario dijo tener una buena relación con el primer ministro Carney, pero añadió que "el problema es que Canadá fabrica muchas cosas que no necesitamos porque las fabricamos nosotros mismos también, pero lo resolveremos. Canadá es un lugar especial y realmente son buenos en hockey sobre hielo", indicó.

Detalles de la conversación entre los líderes de América del Norte

El viernes, Audrey Champoux, portavoz de Carney, señaló en un correo electrónico que los tres líderes "se reunieron durante aproximadamente 45 minutos" y que acordaron "seguir trabajando juntos" en el T-MEC, que en 2026 será objeto de revisión.

Sheinbaum afirmó que "hablamos de muchos temas y quedamos de seguir trabajando. Lo bueno es que fue una reunión muy cordial y me voy muy positiva".

Trump elogió a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. "Está haciendo un muy buen trabajo, es una buena mujer, muy excelente trabajo", indicó en declaraciones a "TV Azteca", el viernes.

Reacciones de los líderes tras la reunión sobre el T-MEC

Trump no ha descartado la posibilidad de poner fin al T-MEC y ha insinuado que podría abrir paso a un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá. En otras ocasiones, también ha mencionado la posibilidad de firmar acuerdos bilaterales: uno con México y otro con Canadá, para reemplazar el actual acuerdo trilateral.

En el festejo por los siete años de la Cuarta Transformación (4T), Sheinbaum aseguró el sábado que "hemos demostrado que podemos tener buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente. En nuestra relación comercial, estoy convencida que se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo".