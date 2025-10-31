Delinean ruta de reformas contra huachicol de agua

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y el titular de la Conagua, Efraín Morales, se reunieron para delinear la ruta de aprobación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Aguas.

¿Qué se discutió en la reunión?

Monreal detalló que platicaron sobre los alcances de la iniciativa que presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum, para combatir el delito de huachicol de agua. La discusión de la reforma podría llevarse a cabo a partir de la segunda semana de noviembre, después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, anunció el coordinador de Morena.

¿Cuáles son los problemas abordados?