Delinean ruta de reformas contra huachicol de agua

Delinean ruta de reformas contra huachicol de aguaLa reforma busca combatir el huachicol de agua en el país.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y el titular de la Conagua, Efraín Morales, se reunieron para delinear la ruta de aprobación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Aguas.
¿Qué se discutió en la reunión?
Monreal detalló que platicaron sobre los alcances de la iniciativa que presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum, para combatir el delito de huachicol de agua. La discusión de la reforma podría llevarse a cabo a partir de la segunda semana de noviembre, después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, anunció el coordinador de Morena.
¿Cuáles son los problemas abordados?
"Hablamos del grave problema que se tiene en el país, con la concentración y acaparamiento del agua, y como concesiones que están otorgadas para usos agrícolas, se están destinando para otros efectos de desarrollo industrial, inmobiliario, de vivienda, pero no destinados a lo que fue expedida la concesión. También hay problemas con el acaparamiento y con la venta del agua, o el uso ilegal que utilizan de pozos clandestinos que no están autorizados y que no tienen concesión, todo eso lo revisamos ahora", comentó el legislador morenista.