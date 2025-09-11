Plan México, tema central en encuentro entre Sheinbaum y presidente del BID

Plan México, tema central en encuentro entre Sheinbaum y presidente del BIDLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con Ilan Goldfajn, presidente del BID, para discutir el Plan México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este jueves 11 de septiembre en Palacio Nacional con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
De acuerdo con la mandataria federal, en el encuentro dialogaron sobre el Plan México y los beneficios para México.
"En Palacio Nacional, recibimos a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a su equipo; hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país", compartió Sheinbaum Pardo en redes sociales.
