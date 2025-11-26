Sheinbaum se reúne con Adán Augusto en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió la mañana de este miércoles con el coordinador de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, en Palacio Nacional.

Luego de la conferencia matutina de este miércoles, Adán Augusto llegó al recinto histórico cerca de las 10:00 horas a bordo de una camioneta e ingresó por el estacionamiento.

Aproximadamente a las 11:30 horas abandonó Palacio Nacional por el mismo acceso, antes de que la mandataria saliera a Pachuca, Hidalgo, donde participará en la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación 2025.

López Hernández se fue de Palacio Nacional sin dar declaraciones.

Cabe mencionar que, Sheinbaum dejó de reunirse de forma periódica con el líder de Morena en la Cámara Alta, pese a que lo hacía todos los lunes por la tarde en Palacio Nacional, lo anterior ante los señalamientos en su contra por el tema de la cédula criminal La Barredora.

No obstante, Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, lo siguió haciendo.

Adán Augusto López estuvo el pasado 20 de noviembre en el recinto histórico, cuando la Mandataria convocó a los legisladores de la Cuarta Transformación, para convocarlos al festejo por los siete años de la llegada de la transformación al gobierno, el próximo 6 de diciembre, entre otros temas.