Sheinbaum sostiene encuentro con empresarios de México y extranjeros

Por segunda ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este martes un encuentro en Palacio Nacional con representantes de empresas nacionales y extranjeras.

¿Qué se discutió en la reunión de Claudia Sheinbaum?

Además, se reunió con asociaciones que participan en la operación de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). "Por segunda ocasión, conversamos con empresas nacionales y extranjeras, así como organismos y asociaciones que participan en la operación de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles", dijo en sus redes sociales.

Detalles sobre la operación de carga en el AIFA

En la reunión estuvo presente Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; el general Isidoro Pastor, director del AIFA; Roberto Velasco, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.