Embajador en El Vaticano se reúne con Rosa Icela Rodríguez

Alberto Barranco Chavarría, embajador de México en El Vaticano, sostuvo este martes una reunión con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y con Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos.

Detalles de la reunión entre Barranco Chavarría y Segob

En el encuentro, el embajador Barranco Chavarría revisó con las funcionarias de la Segob la agenda bilateral. "Siempre respetuosa y constructiva", dijo Rodríguez.

En su visita la semana pasada a México para participar en la Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026, Barranco indicó que no había una respuesta aún para la visita del papa León XIV.

"No hay todavía una respuesta", dijo el embajador.

Estado de la invitación al papa León XIV para visitar México

En el marco del Día de la Virgen de Guadalupe el pasado 12 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conversó con el papa León XIV, a quien invitó a visitar México.

El 15 de diciembre, la Mandataria federal comentó que todavía no había una fecha para la visita del papa.