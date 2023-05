Sin reunirse con Delgado, Ebrard acepta reunión con "corcholatas"

CIUDAD DE MÉXICO

En cuanto a su visita a Coahuila, aclaró que buscará directamente al candidato de Morena, Armando Guadiana, para definir su asistencia.

Previamente, Mario Delgado anunció que el senador Ricardo Monreal; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aceptaron ir a la entidad a apoyar la campaña por la gubernatura.

"Ya me reuniré con él, pero el punto de fondo eran dos. Uno, tiene una carta desde diciembre en la que sugeríamos que se citara a los que estamos participando para ponernos de acuerdo. No lo ha hecho, pero al final ya dijo que lo va a hacer, en junio, entonces con eso ya me doy por enterado. Finalmente, lo que propusimos se va a llevar a cabo", expresó.

Insistió en que ya no les preocupa esta fecha, porque están a tres semanas de que concluya este plazo, con la elección local de Estado de México y Coahuila.

Señaló que se deben fijar las reglas para cuidar al movimiento y su prestigio durante este proceso.

"No estoy hablando por mi persona, yo por mí, pues voy feliz, voy adelante en todo", dijo.

"Como parte de Morena tenemos una obligación ética superior a los demás. Nosotros mismos fijamos una vara muy alta, conviene cuidar el proceso. Ya dijo que en junio, bueno, está bien, nos vemos en junio, total faltan dos o tres semanas", concluyó.