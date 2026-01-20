Piden sacar embajadas de los regímenes autoritarios

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores la reubicación de las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua fuera de su demarcación, al considerar que representan a "gobiernos criminales y dictaduras que han abusado del poder". El edil panista difundió su postura a través de un video y mensajes publicados en su cuenta oficial de la red social X.

¿Qué declaró Mauricio Tabe sobre las embajadas?

Tabe afirmó que en Miguel Hidalgo no deben mantenerse representaciones diplomáticas de gobiernos que, a su juicio, han oprimido a sus pueblos, encarcelado a opositores y restringido libertades. Señaló que mientras no existan gobiernos electos democráticamente y se respeten los derechos humanos, dichas embajadas no son bienvenidas en la alcaldía. Las sedes de Cuba, Venezuela y Nicaragua se localizan en colonias como Polanco, Chapultepec Morales e Irrigación.

Acciones de Claudia Sheinbaum ante la solicitud de Tabe

Hasta el momento, ni las embajadas señaladas ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han emitido una postura oficial sobre la solicitud. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó la petición durante su conferencia matutina, al considerar que el alcalde busca llamar la atención y carece de atribuciones en materia de política exterior.

Impacto de la solicitud de Tabe en la política exterior

Sheinbaum subrayó que la política exterior es facultad exclusiva del Gobierno federal y recordó que México mantiene relaciones diplomáticas con los Estados bajo el principio de no intervención y respeto a la soberanía. Añadió que la relación de México es con los pueblos y que, en el ámbito formal, se sostiene con los gobiernos reconocidos internacionalmente, independientemente de las posturas de autoridades locales.

La controversia se da en un contexto de relaciones complejas entre México y los países señalados, particularmente por las acusaciones internacionales de autoritarismo y violaciones a derechos humanos. A pesar de ello, desde el sexenio anterior, México ha sostenido una línea diplomática basada en el diálogo y la cooperación, postura que el actual Gobierno ha reiterado frente a tensiones regionales y presiones externas.