Paisanos, turismo de ´alto riesgo´

CIUDAD DE MÉXICO.- Cientos de miles de paisanos iniciaron su retorno a México para las fiestas decembrinas en medio del creciente acoso, redadas y deportaciones contra migrantes impulsadas por el presidente Donald Trump en Estados Unidos, pero también ante la violencia en carreteras y poblaciones mexicanas, sumado a las extorsiones de autoridades de los tres niveles de gobierno que cobran lo mismo en retenes que en garitas y aeropuertos, con mordidas y extorsiones que van de los 200 a los mil dólares por familia.

El retorno a México vía carretera se ha convertido en un turismo de "alto riesgo", destacan los paisanos, quienes en redes sociales intercambian experiencias, se encomiendan a la Virgen de Guadalupe y denuncian que en ocasiones son detenidos hasta en ocho retenes lo mismo de la Guardia Nacional, supuestos agentes de la FGR, de las fiscalías estatales, militares, así como policías estatales y municipales que buscan una tajada de los ahorros, remesas y regalos que traen a sus familias.

"Venimos huyendo del acoso del ICE ordenado por Donald Trump en Estados Unidos, donde te detienen por el color de la piel, si te ven en una taquería o en un Home Depot donde compramos herramientas para construcción y en lugar de que nos reciban como los supuestos héroes que decía López Obrador, acá estamos más jodidos entre las extorsiones de autoridades y el crimen".

Venimos huyendo del acoso del ICE ordenado por Donald Trump donde te detienen por el color de la piel, si te ven en una taquería o en un Home Depot donde compramos herramientas para construcción y en lugar de que nos reciban como los supuestos héroes que decía López Obrador, acá estamos más jodidos entre las extorsiones de autoridades. -Javier Medina

Así lo señaló a EL UNIVERSAL el paisano Javier Medina, quien viajó en su camioneta desde Austin, Texas, hasta el municipio de Huanímaro, Guanajuato, junto con su esposa y sus dos hijos y quien considera ya no regresar el próximo año, porque sale más caro dar mordida a tanto delincuente con y sin uniforme. "Es una burla que exista el programa Héroes Paisanos y apenas te dan el folleto, entras a México y ya te están extorsionando o asaltando".

"Ocho retenes, el primero de la Guardia Nacional saliendo de Reynosa rumbo a Monterrey. La Guardia Nacional nos hizo bajar todas las cosas y ahí se nos fueron los primeros 500 dólares con el pretexto de que traíamos una pantalla sin factura y varios pares de tenis. De ahí otros retenes, supuestamente de la FGR y de fiscalías estatales. En cada uno de 100 o 200 dólares. El último aquí en Guanajuato con policías estatales", indicó el migrante, quien radica desde hace 20 años en Estados Unidos.

El presidente municipal de Delicias, Jesús Valenciano, denunció esta semana la operación de un retén que calificó de ilegal por parte de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) instalado en el kilómetro 175 de la carretera Chihuahua-Juárez, donde están "cobrando" 200 dólares a los paisanos que regresan de Estados Unidos.

Carlos Arango, del Frente Nacional Migrante, con sede en Chicago, expuso que este año son menos las familias de mexicanos que están viajando para las fiestas decembrinas a México, ello por el temor de que hasta por una falta de tránsito los puedan detener en las autopistas estadounidenses y aunque tengan la residencia, los puedan deportar.

Expuso que lo que está ocurriendo en Chicago es inédito, nunca había ocurrido este tipo de operativos tan violentos, con helicópteros, con gases lacrimógenos, con armas de alto poder.

"Lo más triste es que quienes están viajando a México nos han denunciado que son recibidos con extorsiones en Aduanas, de la Guardia Nacional, de militares, del SAT, de policías de todos niveles. Les dan su bienvenido paisano lo mismo funcionarios que criminales, extorsionando y robando sus dólares y pertenencias", subrayó.

"Somos carne de cañón para la Guardia Nacional, agentes migratorios, del SAT y para el crimen. Apenas ven que llega un vuelo de Estados Unidos y ven que vienen mexicanos con sus regalos a la familia y ya valió. Son 100, 200 o 500 dólares", apuntó.

En México, a los cientos de miles de connacionales que están regresando, en las garitas fronterizas se les cobran los permisos temporales de importación de vehículos, los impuestos correspondientes por las mercancías y se les entrega un folleto del programa Bienvenido Paisano. De ahí empieza el turismo de alto riesgo, las extorsiones y los robos.

NO TOLERARÁN LA CORRUPCIÓN

Respecto a las denuncias de extorsiones donde participan agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, titular esa dependencia, sentenció que no se tolerará la corrupción, y condenó los actos difundidos en redes sociales de dos agentes migratorios contra connacionales en Matamoros, Tamaulipas.

"La instrucción de la Presidenta es muy precisa: trato humano a nuestras heroínas y héroes migrantes; ni un ápice de tolerancia a la corrupción y el abuso de poder", expresó Céspedes.