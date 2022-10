Retoma BC mega puerto criticado por ambientalistas

El proyecto de un mega puerto en Punta Colonet, al sur de Ensenada, Baja California, retomado por la Gobernadora Marina Ávila Olmeda, preocupa a científicos especialistas en conservación de especies y ecosistemas marinos y terrestres.

La iniciativa para crear la empresa de participación estatal se votará este jueves 29 de septiembre por el pleno del Congreso local, y tendrá como objeto social prioritario ejercer una concesión para la administración portuaria integral (API).

Ávila Olmeda desempolvó el proyecto de puerto impulsado hace casi 16 años por los ex presidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Para ello, usará el mismo acuerdo publicado el 18 de diciembre del 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se delimita el recinto portuario.

La bahía de Colonet, que posee una profundidad de 25 metros en su mar, se localiza en el Océano Pacífico, a 130 kilómetros de la ciudad de Ensenada y a 330 kilómetros del complejo portuario de Long Beach, en California, Estados Unidos.

El pasado 13 de septiembre, comisiones conjuntas del Congreso local de Legislación, Gobernación y Hacienda, aprobaron la creación de una empresa de participación estatal mayoritaria bajo la forma de sociedad mercantil mexicana para que gestione, reciba y administre una concesión para la administración portuaria integral (API).

"Que comprenda el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y la prestación de servicios del puerto en Baja California, identificado como Puerto Bahía Colonet, conocido como Punta Colonet, delimitado mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2006", señala la iniciativa de la Gobernadora.

"La capacidad con la cual contará el puerto en Bahía Punta Colonet para el manejo de contenedores permitiría duplicar la capacidad con la que actualmente cuenta el País, se espera una capacidad cinco veces mayor al puerto de Veracruz y diez veces más grande que el de Manzanillo".

Horacio de la Cueva Salcedo, investigador titular del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (Cicese), observó que en el dictamen aprobado ya en comisiones del Congreso local no tiene ninguna referencia al cuidado medioambiental de la zona.

"(En el dictamen del Congreso) No hay nada relacionado con el ambiente, preocupa la zona terrestre, la zona marítima y el corredor del tren que va a llevar, no sabemos si se irá a Tecate, Tijuana, cuando estaban hablando de esto hace más de 10 años hablaban de una ciudad de 250 mil personas en unos cuantos años", especificó.

"No es un proyecto menor, además, está en una zona donde no hay agua y requieren de muchísima energía, pero no hay infraestructura. No creo que puedan hacer algo sin un impacto fuerte en todos los ecosistemas".

Sula Vanderplank, Directora Ejecutiva de Centro de Estudios del Medio Ambiente (Cema), observó que la reactivación del proyecto es realmente preocupante.

Vanderplank participó en un estudio que demostró la alta diversidad de plantas en la región de Colonet, con al menos 435 especies de plantas, algunas enlistadas en la NOM 059 de las especies de protección en México.

En tanto que Fernando Ávila Castro, responsable de la Oficina de la Ley del Cielo en el Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), urgió a prevenir la contaminación lumínica e incluir a los especialistas en la preparación del proyecto.

El Observatorio de la UNAM en la Sierra de San Pedro Mártir se localiza a 113 kilómetros vía terrestre de Punta Colonet

"El Observatorio se encuentra entre los cuatro mejores del mundo para la observación astronómica, el Observatorio con todo gusto participaría en la asesoría técnica (de la luminosidad) del proyecto".