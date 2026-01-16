Retiros por desempleo rompen récord en 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- El cierre de 2025, los retiros por desempleo de las Afore alcanzaron un máximo histórico al sumar 38 mil 882 millones de pesos, lo que representó un incremento nominal de 26.5% respecto al año previo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Tan solo en diciembre de 2025, los trabajadores retiraron 3 mil 992 millones de pesos por este concepto, cifra 36.1% superior a la registrada en el mismo mes de 2024 y la más alta para un solo mes desde que existen registros oficiales, iniciados en el año 2000.

En cuanto al número de solicitantes, durante 2025 se contabilizaron un millón 944 mil 402 trabajadores que recurrieron al retiro por desempleo, lo que significó 227 mil 400 más que el año anterior y un nivel cercano al observado en 2021, cuando la economía aún resentía los efectos de la pandemia de Covid-19.

Por administradora, en diciembre Afore Coppel encabezó los retiros con 914 millones de pesos, seguida de Azteca con 677 millones y XXI Banorte con 590.1 millones, mientras que Banamex y SURA reportaron 576 millones y 464.2 millones, respectivamente, reflejando una presión constante sobre el ahorro para el retiro.

La Consar ha advertido que parte importante de este fenómeno obedece a la operación de falsos gestores o "coyotes", quienes cobran comisiones de hasta 30% por realizar un trámite que es gratuito, práctica que reduce el monto del ahorro y las semanas de cotización de los trabajadores, mientras permanece pendiente en el Senado una reforma para cerrar este esquema de intermediación irregular.