Pescadores acusan despojo y cobros ilegales

Alrededor de 20 integrantes del sector pesquero realizaron una manifestación en la plaza Hijas de Tampico para denunciar que han sido retirados de manera irregular de la zona conocida como Playa Hermosa, en el municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, lo que ha puesto en riesgo su actividad productiva y el sustento de sus familias.

¿Qué motivó la manifestación de pescadores en Veracruz?

Los pescadores expresaron su preocupación por la situación que enfrentan tras el retiro de la zona, lo que afecta directamente su capacidad de trabajo y la economía de sus hogares.

Impacto del retiro en la actividad pesquera de Pueblo Viejo

La decisión de retirar a los pescadores de Playa Hermosa ha generado un impacto significativo en la comunidad, poniendo en riesgo no solo su sustento, sino también la tradición pesquera de la región.

Reacciones de los pescadores ante la situación en Playa Hermosa

Los pescadores manifestaron su intención de seguir luchando por sus derechos y buscarán el apoyo de las autoridades para revertir esta situación que consideran injusta.