Nestlé retira fórmula infantil por posible contaminación

Nestlé encendió las alertas a nivel mundial tras ordenar el retiro preventivo de varios lotes de fórmula infantil, una decisión que activó protocolos sanitarios en más de 37 países, incluido México.

Aunque no se han confirmado casos de enfermedad, la medida busca anticiparse a cualquier riesgo para la salud de los bebés, uno de los grupos más vulnerables.

¿Qué productos se retiraron en México?

El aviso sanitario involucra productos de nutrición infantil ampliamente comercializados, como SMA, BEBA, NAN y Alfamino. Según informó la propia compañía, algunos lotes podrían estar expuestos a cereulida, una toxina vinculada a la bacteria Bacillus cereus.

En territorio mexicano, Nestlé aclaró que el retiro se limita a latas de 400 gramos de fórmula infantil. Los lotes identificados son:

· NAN Alfamino – lote 52030017Y2

· NAN Alfamino – lote 52040017Y1

· Alfamino – lote 51060017Y2

· Alfamino – lote 51070017Y1

La empresa enfatizó que esta acción se realizó de forma preventiva y coordinada con autoridades sanitarias, como parte de sus estándares de seguridad alimentaria.

¿Por qué esta toxina genera preocupación?

La cereulida es una toxina producida por ciertas cepas de Bacillus cereus, una bacteria presente de manera natural en el ambiente. Su peligrosidad radica en que no se destruye con el calor, por lo que puede mantenerse activa incluso después de los procesos habituales de preparación de alimentos.

A diferencia de otras intoxicaciones, el daño no depende de que la bacteria esté viva, sino de la toxina ya formada, lo que hace que cantidades mínimas sean suficientes para causar malestar.

Síntomas a vigilar por intoxicación

La intoxicación por cereulida suele manifestarse con vómitos repentinos, que pueden aparecer entre una y seis horas después de la ingesta. También se presentan náuseas intensas, dolor abdominal y sensación general de malestar.

En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen en menos de un día; sin embargo, en situaciones poco comunes se han reportado complicaciones severas, como afectaciones al hígado.

Ante ello, Nestlé reiteró su llamado a no consumir los productos señalados, revisar los números de lote y acudir a los canales oficiales de la empresa para realizar la devolución correspondiente.