Aumentan retiros de Afores por desempleo

En el acumulado de enero a julio de 2025, los retiros por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) establecieron un máximo histórico en los registros oficiales, al alcanzar los 21 mil 87 millones de pesos.

Se trata de un incremento nominal de 17.6% frente al mismo periodo del año anterior, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Los datos del regulador detallan que solamente en julio se retiraron un récord de 3 mil 582 millones de pesos, un alza nominal de 19.1% contra el mismo mes de 2024. Previamente, los mayores retiros en la base de datos correspondían a octubre del año pasado, cuando alcanzaron un total de 3 mil 390 millones.

Los retiros por desempleo de las Afore se dan en un momento de debilidad laboral y esfuerzos por parte de las autoridades de detener las irregularidades que se han reportado en la operación, en el que falsos gestores o coyotes engañan a los trabajadores al ofrecerles realizarles el trámite, que es totalmente gratuito, a cambio de una comisión que puede alcanzar hasta 30% del monto total.

En la pasada edición de la Feria de las Afore 2025, el subdirector de Órganos de Gobierno de la Consar, Miguel Ángel Morales, alertó que las principales víctimas de la falsa gestoría son adultos mayores, al no estar actualizados en la información sobre cómo se realizan los retiros por desempleo.

El Congreso mexicano ya aprobó candados para evitar dicha práctica; sin embargo, aún no entra en operación en el país.