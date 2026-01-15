Crece con beneficios el trabajo digital

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la reforma en materia de plataformas digitales ha mostrado resultados positivos, destacando que la prueba piloto realizada entre julio y diciembre de 2025 confirma que es posible ampliar derechos laborales y acceso a la seguridad social sin afectar la flexibilidad ni la disponibilidad de empleo en la economía digital.

¿Qué resultados ha mostrado la reforma en plataformas digitales?

Según la dependencia, en diciembre, 206 mil 521 personas que laboran en plataformas digitales superaron el umbral del ingreso neto mensual equivalente a un salario mínimo, lo que representa un aumento del 55.5% respecto a las 132 mil 841 personas registradas en julio bajo la misma condición. Este crecimiento, señalaron, refleja una incorporación efectiva de los trabajadores a la seguridad social basada en ingresos reales.

El salario base de cotización promedio en plataformas digitales cerró el 2025 en 392.42 pesos diarios, nivel 41% superior al salario mínimo, mientras que la aportación directa de los trabajadores representa apenas 2.5% del salario base, con el resto cubierto por las plataformas. La STPS subrayó que esto desmiente la idea de que la reforma encarece artificialmente el trabajo o traslada la carga a quienes generan los ingresos.

Detalles sobre el impacto de la reforma en derechos laborales

La dependencia aseguró que no se ha observado un impacto adverso en el empleo tras la implementación de la reforma, y que la relación laboral se ha ordenado sin eliminar la flexibilidad del trabajo intermitente. "Se elimina la precariedad, al ampliar la protección social y reconocer la naturaleza intermitente del trabajo en plataformas", indicó la STPS.

Crecimiento del ingreso neto en plataformas digitales

Finalmente, la prueba piloto permitió identificar de manera estable a quienes dependen de este trabajo como su principal fuente de ingresos, ya que entre octubre y diciembre, 77% de quienes superaron el umbral del ingreso neto mensual fueron las mismas personas. Con ello, México avanza hacia un modelo de desarrollo laboral más justo e incluyente, alineado con las mejores prácticas internacionales y la política de trabajo digno promovida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.