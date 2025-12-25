En México se incrementó el consumo de drogas

México ha dado un paso importante para conocer la realidad del consumo de drogas, alcohol y tabaco en el país. La Secretaría de Salud presentó este martes los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025, la primera elaborada con rigor científico desde 2016, tras nueve años sin estudios oficiales. Los resultados muestran un aumento en el consumo entre adultos, aunque la población joven ha registrado una leve disminución.

¿Qué revela la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2025?

La encuesta revela que el consumo de cualquier droga alguna vez en la vida pasó del 10,3% en 2016 al 14,4% en 2025, con el cannabis como la sustancia ilegal más utilizada.