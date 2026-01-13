BBVA y Banorte lideran utilidades bancarias

De enero a noviembre pasado, las utilidades de la banca que opera en el país acumularon 278 mil 106 millones de pesos, con una ligera reducción de 0.7% en términos reales respecto del año pasado, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Según los datos del organismo, aunque el monto sigue siendo elevado en términos históricos, el sector encadena tres meses consecutivos de desaceleración, una señal de enfriamiento en línea con el comportamiento de la economía mexicana.

¿Cómo afecta la desaceleración económica a la banca?

Las principales instituciones financieras del país comentaron a lo largo de 2025 que el menor desempeño de la economía mexicana se reflejará en un menor dinamismo de la banca; no obstante, han destacado que se sigue financiando al sector productivo y al consumo en el país. "Estamos esperando que a cierre de 2025, crezca el crédito a niveles de 4.3% real, 8.3% nominal, y esto con un crecimiento económico del PIB del 0.3% es una gran noticia", dijo el diciembre el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano.

Los datos de la CNBV detallan que la cartera de crédito vigente de los bancos acumuló al cierre de noviembre pasado un total de 8 billones 59 mil 422 millones de pesos, un crecimiento real anual de 2.42 por ciento.

Detalles sobre las utilidades de las principales instituciones financieras

En tanto, el Índice de Morosidad del sistema se ubicó al cierre de noviembre en 2.25%, un alza de 0.20 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año previo.

Los datos de la CNBV detallan que por institución, las utilidades de BBVA México sumaron 90 mil 467 millones de pesos a noviembre, lo que representa un crecimiento real anual de 3.11%. El banco mantiene el liderazgo del sistema financiero, concentrando 32.5% del resultado neto total.

En segundo lugar se ubicó Banorte, con ganancias por 42 mil 595 millones de pesos, aunque registró una caída real de 2.41% frente al mismo periodo del año anterior. El banco conserva una participación relevante de 15.3% del total de utilidades.

Santander ocupó el tercer sitio, con un resultado neto de 28 mil 866 millones de pesos, y una variación positiva de 5.12% real anual.

Inbursa reportó utilidades por 20 mil 436 millones de pesos, lo que implicó una contracción real de 11.76% respecto a noviembre del año previo.

En el quinto lugar se encuentra Banamex, con 15 mil 238 millones de pesos, desempeño no comparable con el año pasado debido a su desincorporación de Citi.

En la segunda mitad del ranking, Citi México registró ganancias por 9 mil 484 millones de pesos.

Scotiabank acumuló utilidades por 8 mil 954 millones de pesos, una baja real de 12.62% frente al año anterior.

Por su parte, Banco del Bajío reportó 8 mil 427 millones de pesos, con una disminución real de 17.16 por ciento.

HSBC destacó con ganancias por 7 mil 896 millones de pesos, al registrar un crecimiento real de 17.53%, uno de los aumentos más altos entre los principales bancos.

Finalmente, Banregio cerró el top ten con utilidades por 5 mil 898 millones de pesos, aunque con una ligera caída real de 1.48% respecto al mismo periodo del año previo.