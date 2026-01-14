Crece 55.5% trabajadores de plataformas digitales con seguro: STPS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que los resultados de la prueba piloto obligatoria para personas trabajadoras de plataformas digitales, realizada entre julio y diciembre de 2025, confirmaron que es posible ampliar derechos laborales y acceso a la seguridad social sin eliminar la flexibilidad ni afectar la disponibilidad de empleo en la economía digital.

La dependencia federal destacó que en diciembre, 206 mil 521 personas superaron el umbral del ingreso neto mensual, equivalente a un salario mínimo, lo que representa un crecimiento de 55.5 por ciento respecto de las 132 mil 841 personas registradas en julio bajo esta condición.

¿Qué resultados arrojó la prueba piloto de la STPS?

La STPS detalló que al cierre de diciembre de 2025, el salario base de cotización promedio en plataformas digitales fue de 392.42 pesos diarios, nivel 41 por ciento superior al salario mínimo, "lo que refleja una incorporación a la seguridad social sobre ingresos reales".

Agregó que la aportación directa de las personas trabajadoras representa aproximadamente el 2.5 por ciento del salario base de cotización, mientras que el resto corresponde a cuotas patronales a cargo de las plataformas, con lo que se desmiente la idea de que la reforma encarece artificialmente el trabajo o traslada la carga a quienes generan los ingresos.

Aseguró que con la información disponible, no se observa un impacto adverso en el empleo en plataformas digitales tras la implementación de la reforma, y con el incremento sostenido de trabajadores registrados se confirma que el modelo no se ha visto afectado; por el contrario, se elimina el cambio de paradigma de mantener servicios baratos a costa de la precariedad laboral.

Detalles sobre el ingreso neto mensual en plataformas digitales

"Los resultados del piloto confirman que la reforma al trabajo en plataformas digitales no elimina la flexibilidad: elimina la precariedad, al ampliar la protección social, ordenar la relación laboral y reconocer la naturaleza intermitente del trabajo en plataformas.

"Así, México avanza hacia un modelo de desarrollo más justo e incluyente, alineado con las mejores prácticas internacionales y con la política laboral de trabajo digno que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum".

La Secretaría del Trabajo aseguró que la evolución mensual muestra una consolidación clara en el último trimestre, después de los ajustes técnicos a los factores de cálculo del ingreso neto mensual, que subsecuentemente fueron ajustados para el 2026, tomando en consideración los incrementos al salario mínimo para este año.

Impacto de la reforma en la seguridad social de trabajadores

Por otra parte, resaltó que los datos del programa piloto permitieron identificar de manera objetiva y estable a quienes dependen de este trabajo como su principal fuente de ingresos.

Entre octubre y diciembre, el 77 por ciento de las personas que superaron el umbral del ingreso neto mensual fueron las mismas, lo que confirma la existencia de un grupo de trabajadoras y trabajadores para quienes la seguridad social es una condición básica de protección.

La STPS explicó que la reforma implementada reconoce que no todas las personas que utilizan una plataforma lo hacen con la misma intensidad ni bajo las mismas condiciones.

"Por ello, distingue entre personas registradas, personas con participación ostensiblemente esporádica, personas activas en el mes y aquellas para quienes este trabajo representa su ingreso principal.

"Este enfoque permitió proteger prioritariamente a quienes viven de esta actividad, sin excluir ni desproteger a quienes participan de forma ocasional, ya que se reconoce que un accidente no distingue entre trabajo principal o complementario", puntualizó.

La dependencia indicó que las personas que superaron el umbral del ingreso neto mensual acceden a la totalidad de los seguros que otorga el IMSS: Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; así como Guarderías y Prestaciones Sociales.

Mientras tanto, quienes no alcanzaron dicho umbral, pero fueron dadas de alta durante el mes, cuentan con cobertura del Seguro de Riesgos de Trabajo, que protege ante accidentes y enfermedades ocurridas durante el desempeño de los servicios prestados a través de plataformas digitales.