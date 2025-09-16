¿Cómo saber si calificaste para la Beca Rita Cetina 2025?

Miles de estudiantes esperan los resultados de la Beca Rita Cetina 2025, un apoyo destinado a mujeres que cursan educación media superior y superior en México.

El gobierno federal ha impulsado distintos programas para apoyar a la comunidad estudiantil, y la Beca Rita Cetina 2025 es uno de los más destacados por estar dirigido exclusivamente a mujeres que buscan continuar con su formación académica. Este apoyo económico busca reducir la deserción escolar y garantizar mayores oportunidades de desarrollo profesional.

La forma más rápida de saber si se obtuvo la beca es ingresar al Buscador de Estatus de las Becas Benito Juárez en el sitio oficial del gobierno de México.

Ahí solo se debe escribir la CURP en el apartado correspondiente y el sistema arrojará si el registro fue exitoso, si está en proceso de validación o si no se alcanzó el beneficio.

El portal es accesible desde cualquier dispositivo con internet y está disponible las 24 horas, lo que permite a las estudiantes realizar la consulta sin limitaciones de horario.

En caso de que el sistema no muestre el estatus esperado, la recomendación es verificar que la CURP se haya escrito correctamente y consultar nuevamente en el portal. Si persiste el problema, la CNBBBJ sugiere acercarse al área de becas de la institución educativa correspondiente o comunicarse con los canales oficiales de atención.

Es importante recordar que el hecho de no aparecer en la primera revisión no significa necesariamente una negativa definitiva, ya que los registros pueden seguir en proceso de validación.