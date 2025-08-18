Ya se resolvió el desabasto de gasolina: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "ya se resolvió" el desabasto de gasolina y apuntó que "fue un problema de algunos días".

En su conferencia mañanera de este lunes 18 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que hubo un problema con la contratación de pipas que distribuyen el combustible.

Al acusar que medios reportaron desabasto en Pemex, pero hay ayuda de México con combustible para Cuba ante su crisis energética, la Mandataria federal señaló: "¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?".

"Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible. Y en el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba que también ya se resolvió, particularmente para la gasolina premium.

"Entonces ya está resuelto, si todavía queda algún tema ya se resolvió, fue una cuestión de algunos días", dijo la Presidenta.