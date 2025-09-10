Confirman asesinato de excandidato de Morena en Veracruz

Restos humanos abandonados en el norte de Veracruz correspondían al excandidato morenista a la alcaldía de Coxquihui, Ramón Valencia Pérez, privado de la libertad por un grupo armado el pasado lunes.

La Fiscalía General del Estado informó que los restos abandonados en bolsas de basura en el municipio de Espinal correspondían a dos hombres, uno de ellos identificado como el excandidato morenista.

El organismo explicó que un equipo multidisciplinario forense realizó las diligencias correspondientes y confirmó que dichos elementos pertenecen a dos víctimas, uno de ellas fue identificada oficialmente con las iniciales R.V.P., es decir, se trata del abanderado morenista.

Mientras que la segunda permanece en calidad de no identificada.

Ramón Valencia sustituyó en la candidatura a la alcaldía a su padre Germán Anuar Valencia, asesinado a tiros en su casa de campaña a finales de abril del presente año, cuando iniciaron las campañas políticas de candidatos a las presidencias municipales.

Durante el ataque armado, siete de los seguidores del abanderado resultaron heridos de bala.

Horas antes de que la Fiscalía General confirmara que el excandidato había sido asesinado, la vivienda del alcalde electo panista de dicho municipio, Lauro Becerra, fue atacada a tiros.