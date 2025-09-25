Ofrece Gobernador nueva disculpa pública

A poco más de un mes de la disculpa pública que la Fiscalía de Jalisco ofreció para las víctimas de desaparición, Pablo Lemus ofreció una más.

En esta ocasión, el Gobernador de Jalisco procuró mostrar empatía hacia los familiares que buscan a sus seres queridos, dejándolos expresarse y dándoles tiempo y atención.

“Venimos a ofrecer una disculpa pública y sincera por las omisiones, por la falta de respuesta, por la injusticia que desde hace 15 años ha marcado su vida y la de muchas familias más”, dijo el Mandatario en el Palacio de Gobierno.

“A nombre del Gobierno del Estado de Jalisco, de la Fiscalía del Estado, reconozco la responsabilidad institucional por las violaciones a los derechos humanos cometidas por acción y por omisión. Lo digo con todas sus letras.