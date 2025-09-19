Audiencia diferida para octubre por muerte de fotógrafos en Festival Axe Ceremonia

La audiencia inicial por la muerte de los fotógrafos Miguel Hernández y Berenice Giles, quienes fallecieron aplastados por una grúa en el Festival Axe Ceremonia, se difirió para el mes de octubre.

Un juez de control de los juzgados orales del Poder Judicial de la Ciudad de México determinó esta tarde diferir la audiencia en la cual 11 personas, físicas y morales, son acusadas de la muerte de los dos fotógrafos, ocurridas el pasado 5 de abril.

La audiencia se llevará a cabo el próximo 16 de octubre, confirmaron los abogados de ambas familias.

Cabe recordar que la representación legal de la familia de Berenice Giles solicitó una audiencia de omisiones para buscar imputar a las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobos. Dicha audiencia de omisiones está programada para el 29 de septiembre próximo.

La defensa de la familia Giles dijo que seguirán buscando que se impute a las dos empresas, pues ellos ven responsabilidades de ambas compañías en el incidente del festival Axe Ceremonia.

A la salida de los juzgados de la colonia Doctores, la representación legal de Miguel Hernández dijo que ellos no ven responsabilidad alguna de parte de Ocesa por la muerte del fotógrafo.

"Al menos de la información que nosotros hemos analizado, que es bastante, no se deriva que haya alguna responsabilidad", dijo el abogado de la familia de Miguel, Edwin Piñón.