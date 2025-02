"A las mexicanas y mexicanos, se les trata con respeto": Claudia Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su apoyo y respaldo a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos y recordó que son los mejores trabajadores del mundo, esto durante la entrega de 7 mil tarjetas del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar que realizó en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.

"Estamos muy pendientes de nuestros paisanos del otro lado de la frontera, tienen todo el apoyo del Gobierno de México, todo. Son hombres y mujeres extraordinarios porque las y los mexicanos, ayer decía que era un poco de presunción, pero no me importa: las y los mexicanos somos los mejores trabajadores del campo, somos los mejores trabajadores de la construcción, somos los mejores trabajadores de las fábricas, somos los mejores trabajadores de los servicios; aquí nadie puede hablarle mal un mexicano o una mexicana, a los mexicanos y mexicanas se les trata con respeto", destacó.

Explicó que el Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, es un apoyo con el cual las y los mexiquenses podrán decidir en qué invertir los recursos para mejorar, reparar o ampliar sus hogares. Por lo que en Valle de Chalco Solidaridad se entregaron 7 mil tarjetas, que significan un apoyo directo de 40 mil pesos en beneficio de 37 colonias con una inversión total de 280 millones de pesos (mdp).

Además anunció que de manera coordinada, el gobierno federal, estatal y los municipios, juntarán los recursos para impulsar obras de agua potable, drenaje, infraestructura, salud y más a los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Valle de Chalco, que concentran alrededor de 10 millones de habitantes, ante esto se comprometió a regresar en seis meses para supervisar los avances.

"Vamos a ir avanzando poco a poco, ese es el compromiso y si ustedes me reciben otra vez, puedo venir como en seis meses y así me pueden decir si no se ha avanzado nada o un poquito, ya nos vinieron a ver ¿les parece?", propuso.

Recordó que en la continuidad de la Cuarta Transformación los Programas para el Bienestar son ahora un derecho plasmado en la Constitución y recordó que su gobierno impulsa tres programas nuevos: Pensión Mujeres Bienestar, la Beca "Rita Cetina Gutiérrez" y Salud Casa por Casa, este último complementado por las Farmacias para el Bienestar y laboratorios médicos que estarán ubicados en los Centros de Salud para realizar estudios de manera gratuita.

"Decidimos que el Estado de México sea el primer lugar donde implementemos laboratorios en toma de muestra en prácticamente todos los centros de salud para que el médico no tenga que decirle vete a hacer un examen a tal lugar y luego regresa, sino que ahí mismo les tomen sus muestras de sangre o de lo que se necesita y tener sus resultados para que, obviamente de manera gratuita, puedan ser mejor medicados y mejor atendidos", anunció.

La secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel recordó que ayer se realizó la entrega de 16 mil 200 tarjetas de este programa como parte de las más de 50 mil que se entregarán durante todo el fin de semana, pues recordó que el Estado de México será la entidad con más apoyos de este tipo ya que la meta para este año es de 100 mil tarjetas.

Finalmente, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez destacó la importancia de este programa que garantiza el acceso a la vivienda digna como un derecho y no como un privilegio.