Sheinbaum pide a Noroña solidaridad con Grecia Quiroz

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidente Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, respeto y sensibilidad para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, asesinado el pasado 1 de noviembre.

"Creo primero, en estos casos hay que ser muy... Hay que respetar, primero. O sea, la esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo. En esa parte tiene que haber una sensibilidad, para empezar.

"Creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo. Hay que ser solidario en este momento, estés de acuerdo o no. Es mi opinión, y para lo político ya habrá otros momentos", dijo en Palacio Nacional.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña aseguró que a la viuda de Carlos Manzo "la ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea".

El expresidente del Senado, dijo que Grecia Quiroz tendrá todo el apoyo de los partidos de oposición debido a que requieren "figuras fascistas" para legitimar a la derecha.