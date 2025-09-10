SHCP expone rescate y vencimientos de deuda Pemex

Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), admitió que una de las principales "presiones" en el presupuesto es el pago de la deuda de Pemex.

Al presentarse las líneas generales del Paquete Económico 2026 en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 10 de septiembre en Palacio Nacional, Amador Zamora acusó que en periodos neoliberales se endeudó a Pemex, pero "la recuperación muy sólida" comenzó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"¿Cuál es uno de los factores detrás de esta gradualidad en la convergencia fiscal? El rescate de Pemex (...) Una de las principales presiones en el presupuesto, que hemos enfrentado en el año 2025 y 2026, es el rescate de Pemex, el pago de la deuda de Pemex", dijo el titular de la SHCP.

En el Salón Tesorería, Édgar Amador Zamora expuso la evolución del saldo de la deuda de Pemex: "Un aumento de 130% en una década". "Es este rescate que estamos haciendo de Pemex para ayudar a la empresa de los vencimientos, de la deuda que contrataron en los periodos neoliberales y que nos viene a exigir recursos presupuestales en esta coyuntura, en esta administración", mencionó.

Indicó que esa deuda se tiene que pagar y los vencimientos se agrupan justamente en el 2025 y 2026. Acusó que mientras incrementaba la deuda de Petróleos Mexicanos, la elaboración de gasolina y diésel estaba cayéndose.

"Del saldo histórico de la deuda de Pemex, el 46% tiene vencimientos en esta administración; el 26% de los vencimientos ocurren en 25 y en 26. ¿No? Eso es lo que explica esta presión tan importante que tenemos en la famosa línea presupuestal de Pemex, y que nos está presionando en los presupuestos, en las métricas", explicó.

"¿A dónde se fue todo ese financiamiento, si la producción de gasolina y diésel se desploma, los ingresos propios se caen?", cuestionó.

El secretario de Hacienda refirió que hay "un gran esfuerzo" dentro del plan de Pemex en la recuperación de petroquímicos.