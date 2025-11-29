Rescatan a cachorrito tras explosión en Pesquería, Nuevo León

Un cachorrito pudo ser rescatado tras la explosión de anoche en el municipio de Pesquería en Nuevo León. Oti, como se llama el pequeño perrito, se quedó en el patio, debido a que su dueño no lo encontró cuando desalojó la vivienda.

El dueño del perrito pidió ayuda a los elementos de Protección Civil de Nuevo León, pues al salir solo pudo rescatar a uno de sus dos perritos ya que el otro por el ruido se asustó y se escondió.

Los elementos procedieron a realizar el apoyo. Debido a que la casa estaba cerrada, un elemento de Protección Civil Nuevo León, se brincó el barandal para buscar al can en el patio.

El cachorrito estaba en una esquina y temblando, afortunadamente Oti pudo ser rescatado y se reencontró con su dueño, quien vivió angustia por su vivienda que quedó con afectaciones menores y por su mascota.