Bomberos de la Ciudad de México rescatan ciervo herido

Un ciervo herido que fue encontrado por bomberos de la Ciudad de México fue entregado a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina para su cuidado y resguardo.

Los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos encontraron al ciervo que estaba herido de una de sus patas, por lo que decidieron llevárselo a su estación, en la colonia Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa.

Los vulcanos solicitaron ayuda a personal de la Brigada de Vigilancia Animal, quienes se movilizaron a la subestación y se hicieron cargo del animal.