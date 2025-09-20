INAPAM: Requisitos para que adultos mayores cobren el aguinaldo

El programa Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) busca impulsar la inclusión laboral de las personas mayores a 60 años en el país al incorporarlas en trabajos remunerados y actividades voluntarias.

Este programa, impulsado por el Gobierno de México, les ofrece a los adultos mayores la oportunidad de reintegrarse al mercado laboral a través de empleos formales, reforzando su estabilidad económica y reconociendo su experiencia conforme a su oficio, habilidad o profesión.

Dentro del programa, los beneficiados podrán tener derecho a un sueldo base, prestaciones de ley, contrataciones por hora, por jornada o por proyecto y/o servicios. Además, en algunos casos las prestaciones son mayores a las que dicta la ley.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el aguinaldo 2025 con INAPAM?

De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo (LFT), para que los beneficiarios del programa de Vinculación Productiva puedan cobrar el aguinaldo 2025, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 años cumplidos o más.

Presentar su credencial INAPAM vigente y original.

Contar con una identificación oficial vigente (credencial INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud IMSS/ISSSTE).

Llenar la solicitud de inclusión social.

¿Cuál es el monto del aguinaldo 2025?

Para garantizar el bienestar integral de los adultos mayores, el aguinaldo equivale como mínimo a 15 días de salario y debe ser depositado antes del 20 de diciembre, aunque esto puede variar según el puesto, la empresa y el estado.