Semar lanza convocatoria para estudiar en Universidad Naval

La Secretaría de Marina (Semar) a través de la Universidad Naval lanzó la convocatoria para el Ingreso a los Establecimientos Educativos Navales para que los aspirantes se registren y puedan continuar con el proceso de selección, ya que cerrará el próximo 9 de marzo.

La convocatoria se refiere al proceso de selección para los jóvenes que tengan el deseo y la convicción de trabajar para servir a la Nación, formando su carrera en los diferentes Establecimientos de la Universidad Naval.

La institución ofrece a los jóvenes la posibilidad de cursar una carrera universitaria en los niveles profesional y técnico profesional, fomentando el desarrollo académico y profesional en cada uno de sus elementos, motivándolos a construir su propio proyecto de vida.

El ciclo lectivo iniciará el lunes 3 de agosto del 2026, tanto para quiénes cursarán estudios de nivel profesional, así como técnico profesional.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Naval?

Los Establecimientos Educativos Navales, así como las carreras que ofrece cada uno de ellos, son: Profesional en la Heroica Escuela Naval Militar, ubicada en el Polígono Naval de Antón Lizardo, Veracruz donde se ofrecen: ingeniería en Sistemas Navales, ingeniería Aeronaval e ingeniería en Hidrografía.

En tanto la Escuela Médico Naval en la Ciudad de México (CDMX) se ofrecen la licenciatura en Médico Cirujano Naval.

También se encuentra la Escuela de Enfermería Naval en la CDMX con la licenciatura en Enfermería Naval.

Se ofrece la carrera de Técnico profesional en la Escuela de Intendencia Naval, ubicada en Antón Lizardo, Veracruz o técnico en Administración e Intendencia Naval.

Así como la Escuela de Electrónica Naval, ubicada en Antón Lizardo, Veracruz que ofrece la carrera de Técnico en Electrónica Naval o Técnico en Informática Naval.

La Escuela de Maquinaria Naval, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán donde se ofrece: Técnico en Combustión Interna y Sistemas de Propulsión, Técnico Profesional en Electricidad y Refrigeración.

También está la Escuela de Mecánica de Aviación, ubicada en La Paz, Baja California Sur, Técnico en Mecánica de Aviación, egresará como Clase del Cuerpo de Aeronáutica Naval.

Requisitos para ingresar a la Universidad Naval

Los requisitos de esta convocatoria se podrán consultar a partir de hoy en el portal oficial de la SEMAR: https://www.uninav.edu.mx/uninav-semar/UNINAV/oferta.html, o bien, a través de sus diferentes redes sociales institucionales oficiales, en donde se encontrará disponible toda la información referente a dicho proceso, en todas sus etapas.

Una vez concluido el proceso de selección, los jóvenes que ingresen a cualquiera de los Establecimientos Navales, causarán alta como "Personal Naval", haciéndose acreedores de diversos beneficios como una beca del 100%, la cual incluye, diversos apoyos, entre los más importantes destacan: libros, alojamiento, alimentación, vestuario y equipo, servicio médico, instalaciones deportivas, pensión recreativa estudiantil, como un estímulo económico para gastos menores del alumno.

Al egreso de cualquiera de sus Establecimientos Educativos, el personal naval percibirá un salario, comenzando a desempeñar sus funciones dentro de las diferentes unidades y establecimientos navales.