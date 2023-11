Reprochan a Semar: 'Busquen a tripulantes, no sólo paseen'

Acapulco, México .- Durante una misa que ofició un sacerdote, familiares de tripulantes de embarcaciones que siguen desaparecidos después del paso del huracán "Otis" exigieron que las autoridades realicen su búsqueda.

"El Presidente no se ha parado con nosotros, los afectados. No estamos pidiendo dádivas, ni dinero y lo único que estamos pidiendo es que la Marina haga su trabajo realizando las búsquedas de rescate y que no salga solamente a pasear en el litoral", dijo uno de los familiares de un tripulante desaparecido.

"Yo no vengo por despensa, yo vengo porque aparezca mí hermano Fernando Esteban (Parra) y el resto de la tripulación, dijo el hermano del capitán del yate Litos después que concluyó la misa que se realizó en las instalaciones de la Marina Acapulco, oficiada por el sacerdote Mario Palma García.

Durante la homilía, que escucharon más de cien familiares de tripulantes de embarcaciones, se desplegaron pancartas en las que se leían los nombres de sus desaparecidos y la exigencia a las autoridades de su búsqueda.

Varios de los familiares rompieron en llanto

"En diciembre Acapulco no va a brillar ni todo va a cambiar", dijo el sacerdote.

Allí, se pidió a las autoridades federales, estatales y municipales que pongan atención a los problemas que están enfrentando los acapulqueños a 22 días de que "Otis" tocó tierra en este puerto.

Alejandra Zavala Vázquez, dijo que a su hija le ha dicho que su papá Marco Antonio Cipriano Franco se fue en un barco de viaje para no decirle la verdad de que está desaparecido.

Este hombre y sus compañeros tripulantes del yate Turguyón, Leonardo Leyva Cabañas y Alex David, estaban cerca del muelle de la Décima Región Naval, en la playa de Icacos, cuando comenzó el huracán.

"Aunque ya esté muerto quiero que rescaten a mi esposo porque esto que estoy viviendo es insoportable", dijo la señora Alejandra Zavala.