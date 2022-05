Reportan el secuestro de Ana Michelle, joven que pidió hacer un escándalo si desaparecía

En sus publicaciones -que ya fueron borradas-, Danna escribió que un día que veía con su hermana noticias sobre la difunta Debanhi Escobar, Ana Michelle le dijo, con voz quebrada, que si un día le llegaba a pasar algo que hiciera un escándalo por ella.

Por ello, habían descargado una aplicación de búsqueda de celulares "360" y así pudieron obtener, en dos ocasiones, la ubicación de su hermana.

"Fue secuestrada. Lo último que supimos de ella en la tarde fue que estaba en el club de gol Santa Anita. No logramos localizarla por horas y nos habían confirmado que la tenían secuestrada junto a su novio y otra persona. Nos pidieron una cantidad de dinero inimaginable", compartió en su cuenta de Twitter el 29 de mayo.

Señaló que después la familia recibió una llamada de una persona que dijo saber de su hermana y su cuñado, quienes estaban en el Club de Golf Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga, a las 12:00 horas de aquel día.

"Con mi padre, la persona se molestó porque hicimos público el asunto y no se comunicó más y tuvimos que buscar información por el lado de la fiscalía", indicó.

Añadió que posteriormente se actualizó de nuevo su ubicación, le llegaron los mensajes y llamadas y localizaron su última ubicación, pero como a los 3 minutos llamaron varias veces y solo contestaron una vez donde se escuchaba a su hermana llorando.

Su última ubicación, de acuerdo con el rastreo de su teléfono a través de una aplicación, fue cerca de la calle Cigarra y de la calzada Lázaro Cárdenas.

"La llamada duró segundos y colgaron. Mi papá y yo fuimos a esa zona a buscarla y no vimos nada. No sabemos nada de ella y me duele saber que ella es una víctima más en esta vida tan peligrosa para la mujer. Saber que lloramos juntas al ver la noticia de Debanhi por impotencia.

"De la inseguridad en México y ahora ver que mi hermana, en este momento, también es víctima, me duele demasiado. Por favor, ayúdenme a meter presión para que la dejen libre quien sea que la tenga y que esté en casa", agregó.

La ficha de búsqueda

Ana Michelle Gómez Gómez viajaba en un vehículo Dodge Attitude con placas JND8009. Tiene tez morena clara y cabello castaño oscuro, así como ojos cafés claro.

Según la ficha de búsqueda, como señas particulares tiene un tatuaje de mariposa en la costilla izquierda y otro con el número 777 en el brazo, cerca de la muñeca. También tiene lunar cerca del labio inferior del lado derecho.

Al momento de su desaparición vestía pantalón negro roto en ambas rodillas y un croptop rosa fuerte.

Su hermana desea contactar a personas con muchos seguidores en la plataforma TikTok para hacer el "escándalo" que le pidió su hermana por si un día desaparecía.

La política y activista Alessandra Rojo de la Vega realizó un video donde mostró capturas de pantalla donde supuestamente la Fiscalía del Estado de Jalisco le pidió a Danna borrar todo lo que había publicado.

"La fiscalía, hasta ahorita, no ha compartido un boletín oficial de búsqueda y tampoco les dio una copia de su declaración. Si tan solo metieran toda la fuerza del Estado por cada mujer que desaparece, evitarían que muchas tuviéramos el mismo destino, pero demostremos que la sociedad civil sí", comentó.