Reportan delicada a niña herida en balacera en centro de vacunación de Puebla

En cuanto al otro menor de 10 años de edad, quien también fue lesionado en los mismos hechos, podría ser dado de alta mañana, pues señaló que la herida fue de entrada y salida, sin que quedara ningún proyectil en su cuerpo.

El adulto contra quien supuestamente iba dirigido el ataque, identificado como Fernando N., de 40 años de edad, se encuentra internado en un hospital particular y su estado de salud se reporta como delicado, pero fuera de peligro, ya que no tuvo lesión de órganos internos.

En tanto que el otro lesionado, de 57 años, fue atendido en el hospital de Traumatología y Ortopedia por una lesión de bala en el fémur izquierdo, pero fue dado de alta desde ayer luego de que no hubo lesiones vasculares.

La mañana del martes, dos sujetos aún no identificados llegaron en una motocicleta al centro de vacunación, donde se aplicaba el biológico a niños de 5 a 11 años de edad, y dispararon contra un hombre llamado Fernando N., quien presuntamente está vinculado con hechos delictivos.

"En Puebla no admitimos que la violencia se normalice", dice Barbosa

Sobre el caso, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, señaló que lo ocurrido ayer en el centro de salud Francisco I. Madero, no es lo que se vive en Puebla, como sí ocurre en otras entidades, y que quedará esclarecido.

"Es un hecho de violencia que no podemos admitir porque en Puebla no admitimos que la violencia se normalice, combatimos el crimen y fincamos responsabilidades", expresó.

"No por eso, en Puebla es la vida que nosotros tenemos, no, situaciones más complejas se dan en muchas entidades como Campeche, no en este gobierno pero si en el anterior de gobierno priista de Alejandro Moreno, así se daban cosas: vinculaciones del gobierno con el crimen", declaró Barbosa.

Cabe señalar que en los últimos meses se han registrado hechos de violencia, como el asesinato de la activista Cecilia Monzón o ejecuciones múltiples como las ocurridas en Ciudad Serdán y en Atlixco, donde fueron ultimadas cinco y 10 personas, respectivamente.

El mandatario dijo que dio instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública para que se refuerce la vigilancia en los centros de vacunación que se instalen en la entidad.