Embajada de México en Jamaica repatria a 20 connacionales

Ante el paso del huracán Melissa por Jamaica, la embajada de México en ese país informó que el Grupo Aeroportuario del Pacífico ofreció transportar "por solidaridad" a 20 connacionales que lo requirieran, debido a las circunstancias generadas por el fenómeno.

La embajada pidió a las personas mexicanas interesadas manifestarlo para ser incluidas en un vuelo que salió por la mañana desde el Aeropuerto Sangster de Montego Bay hacia Cozumel y Guadalajara. Se les pidió ser conscientes que solamente podrían llevar una maleta pequeña que se autoriza transportar en cabina.

El Grupo Aeroportuario destacó que su director, Raúl Revuelta Musalem, llegó el jueves con un equipo de 22 personas para evaluar el impacto del huracán Melissa en ese aeropuerto y coordinar las labores de recuperación. "Grupo Aeroportuario del Pacífico se solidariza con Jamaica, mientras trabajamos juntos para restablecer las operaciones críticas del aeropuerto", dijo.