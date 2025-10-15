Brigadas de la SEP inspeccionan escuelas afectadas por lluvias

Brigadas de Servidores de la Educación realizan inspecciones y levantamiento de información en todos los planteles educativos afectados por las torrenciales lluvias, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La dependencia afirmó que con esas acciones se obtendrán datos precisos que permitirán intervenir y rehabilitar, escuela por escuela, para garantizar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes regresen a clases en condiciones seguras.

"La SEP, a través del Inifed, realiza una evaluación técnica detallada en cada escuela para determinar el nivel de daño —leve, moderado o grave—, para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal de apoyo a la educación", resaltó.

La dependencia que encabeza Mario Delgado, explicó que las brigadas recorrerán todas las escuelas afectadas para levantar reportes fotográficos y técnicos que agilicen los procesos de reparación y aseguren condiciones adecuadas para el regreso a clases, con el acompañamiento de las autoridades educativas estatales.

Puntualizó que en los casos donde existan afectaciones moderadas o graves, la información recabada servirá para la conciliación con la aseguradora Agroasemex para determinar las acciones de reconstrucción y reposición de equipamiento.

¿Qué pasará con las escuelas con daños menores?

Subrayó que las labores de desazolve, limpieza y desinfección en planteles con daños menores serán reembolsadas por la aseguradora, para que las actividades escolares se reanuden lo antes posible.

Recalcó que la prioridad del gobierno federal es proteger la integridad de estudiantes, maestras y maestros. Por ello, la SEP mantiene comunicación permanente con las autoridades locales para dar seguimiento puntual a la situación, implementar las medidas necesarias y restablecer la normalidad educativa en las distintas entidades.