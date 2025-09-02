Cómo solicitar indemnización por caer en un bache en la CDMX

Durante la época de lluvias es común que el auto sufra daños derivados de un bache, ya que muchas veces el agua limita la visibilidad de estos desperfectos de la carretera.

Las reparaciones son costosas y pueden ascender hasta los $6,000, dependiendo de las partes que hayan resultado afectadas, por ejemplo, la suspensión y las llantas.

Sin embargo, en la Ciudad de México es posible solicitar una indemnización al gobierno si caíste en un bache. En Autopistas te contamos el procedimiento.

¿Cómo pedir una indemnización en caso de caer en un bache?

En la Ciudad de México, este proceso es bastante claro de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal y la Ley de Procedimiento Administrativo.

Una vez que el auto resultó dañado por un bache, el primer paso es elaborar un escrito (firmado por el interesado o su representante legal) que vaya dirigido al ente público responsable (alcalde o alcaldesa) o a la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX para la "denuncia".

Dicho escrito tiene que cumplir los siguientes requisitos:

Nombre de la dependencia, alcaldía u órgano público responsable.

Nombre de la dependencia a la que se le atribuye la presencia del bache.

Nombre, denominación y razón social de los interesados, así como la designación de una persona para atender notificaciones y documentos.

Domicilio para recibir las notificaciones de la solicitud.

Especificar la actividad administrativa irregular (en este caso el bache), monto del daño causado y una descripción detallada de la relación entre el bache y los daños ocasionados.

Fecha en la que ocurrió la afectación.

Descripción detallada de los hechos en los que se apoya la petición.

Asimismo, es necesario redactar los agravios y argumentos de derecho que fundamentan la reclamación.

Este documento tiene que especificar el lugar, fecha y firma del interesado o del representante legal.

Finalmente, anexar todas las pruebas, fotos y documentos que acrediten los hechos denunciados.

Siguiendo con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, este documento tiene que ser entregado en las oficinas de la alcaldía donde sucedieron los hechos o ante la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX.

Para que lo tengas en cuenta, las instalaciones de la Secretaría de la Contraloría se ubican en Av Arcos de Belén 2, Doctores, Cuauhtémoc, 06720, CDMX.

¿Cómo se hace el pago de la indemnización por caer en un bache?

Si la reclamación es procedente, la indemnización se calculará conforme la fecha en que ocurrieron los hechos y tomando en cuenta los valores comerciales y de mercado.

Finalmente, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado indica que los plazos de pago serán de acuerdo con los ejercicios fiscales de cada ente público. Principalmente, se entregarán en moneda nacional.