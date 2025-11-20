Piden la renuncia de Rosario Piedra Ibarra

La dirigencia nacional y senadores del PRI exigieron la renuncia inmediata de Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al acusarla de guardar silencio frente a las detenciones arbitrarias y agresiones cometidas por granaderos de la Ciudad de México durante la marcha de la Generación Z, realizada el pasado 15 de noviembre.

¿Qué ocurrió?

Durante la marcha de la Generación Z, se registraron múltiples detenciones y agresiones por parte de los granaderos, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de diversos sectores, incluyendo al PRI. La falta de respuesta de Rosario Piedra Ibarra ha sido señalada como un factor crítico en la evaluación de su gestión al frente de la CNDH.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La dirigencia del PRI ha manifestado que la inacción de Piedra Ibarra ante estos hechos es inaceptable y que su renuncia es necesaria para restaurar la confianza en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La situación ha puesto en el centro del debate la efectividad de la CNDH en la protección de los derechos humanos en el país.

¿Cuáles son las consecuencias?

La exigencia de renuncia por parte del PRI podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y social, especialmente en un contexto donde la defensa de los derechos humanos es un tema de creciente relevancia. La presión sobre Rosario Piedra Ibarra podría intensificarse si no se toman medidas adecuadas para abordar las preocupaciones planteadas por los ciudadanos y las organizaciones sociales.