Fernando Chico Pardo renuncia como consejero en BBVA México

Luego del anuncio de la adquisición de 25% de Banamex, el empresario Fernando Chico Pardo renunció como consejero en BBVA México.

"Se tomó nota de la renuncia presentada por el señor Fernando Gerardo Chico Pardo a su cargo de consejero suplente de BBVA México, el 26 de junio de 2025 misma que se aprobó surta sus efectos el día 28 de octubre de 2025", informó BBVA a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

De acuerdo con el grupo financiero más grande que opera en el país, a partir de esa fecha se le liberó de toda responsabilidad por el desempeño de su cargo, otorgándole el más amplio finiquito que en derecho proceda.

"Se nombró al señor Rafael Salinas Martínez de Lecea, actual miembro del consejo de administración de la institución, como consejero suplente de BBVA México. Dicho nombramiento surtió efectos a partir del día 28 de octubre de 2025", explicó.

Citi anunció la venta de 25% de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo el pasado 24 de septiembre, por 42 mil millones de pesos.

Una semana después, Grupo México, del empresario Germán Larrea, lanzó una oferta por 100% de Banamex, en la cual invitaba a Chico Pardo a mantenerse en la operación como accionista minoritario.

Sin embargo, Citi rechazó la oferta de Larrea, al considerar que su acuerdo con Chico Pardo y el camino hacia la oferta pública inicial (OPI) en el mercado de valores es lo más redituable para sus accionistas.

"Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta. Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas", dijo Citi el pasado 9 de octubre.

Chico Pardo será el accionista mayoritario de Banamex, y, una vez que concluya el proceso de venta, se convertirá en el presidente del consejo de administración del Banco Nacional de México.