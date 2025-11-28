En fast track aprueban la renuncia de Gertz Manero

Morena y sus aliados en el Senado aprobaron en fast track la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República bajo el argumento de "causa grave", ello por aceptar ser embajador en un país amigo.

Con la dispensa de todos los trámites y en una hora, el pleno legislativo, con 74 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 22 sufragios en contra del PRI, PAN y MC, aprobó el acuerdo para aceptar la renuncia de Gertz Manero.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, previamente dio lectura a los argumentos de la renuncia: "El Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, acepta y aprueba la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, por haber calificado como causa grave el motivo de la misma".

En tribuna, Clemente Castañeda, senador por MC, argumentó el voto en contra de la renuncia al señalar que el ser designado embajador no es una causa grave para aceptar dicha renuncia.

Gertz es propuesto como embajador en "un país amigo"

Alejandro Gertz Manero envió una carta a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, donde informa que en breve será designado por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, "como embajador en un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento" por lo que se retira del cargo en dicha fiscalía.

La misiva indica que a partir de esta fecha "me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República".

Solicitó que se informe al pleno del Senado de su decisión y se de inicio al proceso de ratificación de mi nombramiento en base a lo dispuesto en la Constitución.

"Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me a honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos".