Arancel ´cero´, meta del sector autopartes

La industria de autopartes advirtió que en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no se deben permitir aranceles ni incrementos adicionales en el contenido regional requerido para la fabricación de vehículos. El director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Gabriel Padilla, afirmó que mantener el arancel cero es esencial para preservar la competitividad del sector en América del Norte.

¿Qué ocurrió?

Durante la firma del Convenio para el Impulso a la Modernización Industrial y Tecnológica de los Proveedores Nacionales —suscrito entre Canacintra y organismos automotrices— Padilla señaló que cualquier cambio en las reglas de origen o en el contenido regional afectaría a toda la región, no solo a México. Por ello, insistió en que "no podemos aceptar ninguna condición en las reglas de origen".

¿Cuál es la importancia del arancel cero?

El directivo subrayó que es fundamental conservar los programas sectoriales y la llamada regla octava, que permiten importar materia prima e insumos en condiciones preferenciales. Estas herramientas, dijo, ayudan a mantener la estabilidad de la manufactura de autopartes frente a la competencia internacional.

Padilla adelantó que este miércoles participarán en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en el contexto de la posible imposición de aranceles a productos asiáticos con los que México no tiene tratado comercial. Consideró indispensable defender la producción nacional, pero también asegurar que la industria actual no enfrente disrupciones en su cadena de suministro.