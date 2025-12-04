Crece 1.3% la cifra de puestos de trabajo remunerado

Durante el segundo trimestre de 2025, el total de puestos de trabajo remunerados de las actividades económicas registró un nivel de 40.0 millones, lo que significó un incremento de 1.3% a tasa anual, de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿Cuáles son las entidades con mayor crecimiento laboral?

Las entidades federativas con los mayores crecimientos en los puestos de trabajo remunerados, en su comparación anual, fueron Nuevo León, con un alza de 3.8%; Hidalgo, 3.6%; Ciudad de México, 3.0%; así como Querétaro y Sinaloa, 2.6% cada una. Por el contrario, Campeche, Quintana Roo, Durango, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Nayarit y Tabasco mostraron disminuciones.

Las entidades que contribuyeron en mayor medida a la variación anual nacional de los puestos de trabajo remunerados fueron Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Tamaulipas, Hidalgo, Coahuila, Guanajuato, Sinaloa, Querétaro, Sonora y Chihuahua. En conjunto, aportaron 1.24 puntos porcentuales a la variación nacional, en el periodo de referencia.

Detalles sobre el aumento de remuneraciones en 2025

Las remuneraciones de las y los asalariados, durante el segundo trimestre de 2025, ascendieron a 9.9 billones de pesos corrientes, con lo que presentaron un crecimiento anual de 6.5%.

Las entidades federativas que registraron las mayores alzas fueron las siguientes: Hidalgo con un aumento anual nominal de 10.4%; Guanajuato y Nuevo León, 8.9% respectivamente; Querétaro 8.7%; Tamaulipas 7.9%; Sonora, 7.8%; Coahuila, 7.7%; y Chihuahua, 7.6%.

Las entidades con las mayores aportaciones a la variación anual total de las remuneraciones de las y los asalariados fueron Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Sonora y Puebla, que contribuyeron 4.53 puntos porcentuales a la variación nacional anual al segundo trimestre del presente año.