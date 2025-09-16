Viviendas en litigio, blanco de estafa

En México, únicamente el 10% de la cartera vencida y de las propiedades en litigio puede ser comercializada mediante venta o renta, dejando el restante 90% expuesto a fraudes inmobiliarios, alertaron especialistas del sector. Miguel Álvarez del Castillo, director general de la plataforma Rematika, explicó que cuando una propiedad entra en cartera vencida por falta de pago o abandono, esta suele ser sujeta a un proceso de recuperación antes de ser ofrecida a nuevos clientes. "Revisamos 14 puntos, en especial en qué términos jurídicos se encuentra un crédito hipotecario no pagado, las escrituras, cuánto crédito se le otorgó al acreedor y al deudor, los intereses moratorios, entre otros elementos", comentó el directivo.