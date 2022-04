Relajan en exterior uso de cubrebocas

También, se recomienda que adultos mayores con enfermedades inmunodepresivas la porten en exteriores. En cuanto al transporte público y espacios sin ventilación, su uso seguirá siendo obligatorio, precisó Sheinbaum.

"En cada establecimiento, la recomendación del Consejo de Salud de la Ciudad de México es que, en el caso de interiores, sí se siga utilizando y ahí depende obviamente de cada persona", acotó la Mandataria.

"Se recomienda que se siga usando el cubrebocas en el Metro". Especialistas advirtieron que es necesario matizar el mensaje emitido por el Gobierno capitalino, debido a que la pandemia todavía no ha terminado.

El riesgo ahora es que todas las demás medidas se relajen durante el periodo vacaciones de Semana Santa, dijo Carolina Gómez, especialista en salud pública. "No quiere decir que el virus ya se fue, la epidemia no ha terminado, tenemos que ser cuidadosos", detalló Gómez. "Quiero pensar que es una decisión basada en evidencia científica y no una decisión electoral o por las vacaciones que vienen (...) toman la decisión a unos días de iniciar las vacaciones y mi sugerencia es no bajar la guardia, no descuidarse; en otros países el virus ha reportado nuevas variantes".

Por primera vez desde el inicio de la emergencia sanitaria, el riesgo epidemiológico establecido por el semáforo llegó a cero puntos, mencionó Eduardo Clark, director de Gobierno Digital.

"Es, sin duda, el mejor momento que hemos tenido en términos de la propagación del virus en mínimos históricos desde el inicio de la pandemia dos años después", anotó.