México siempre ha sido solidario con Cuba, afirma Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió que México siempre ha sido solidario con Cuba ante el bloqueo de Estados Unidos, incluidos los gobiernos del PRI y el del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre Cuba?

En su conferencia mañanera de este miércoles 21 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo repitió que ha habido envío de petróleo a la isla, incluso por contratos. "México ha mantenido relaciones con Cuba, con el PAN menos (...). Todos los gobiernos han tenido relación con Cuba; o sea, era un gobierno priista el que levantó la mano para defender que no hubiera bloqueo, López Mateos (...). Entonces, México, todos los gobiernos han tenido una relación de apoyo a Cuba porque es al pueblo cubano, más allá de si estás de acuerdo o no con el régimen de Cuba.

Acciones de México en apoyo a Cuba

"Cuando hay un bloqueo extremo, la gente está viviendo penurias, pues México siempre ha sido solidario. Entonces, el caso del petróleo ha habido envío de petróleo por contratos", dijo al señalar los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

"Peña Nieto, por ejemplo, le quita la deuda a Cuba de lo que debía del petróleo cuando llega, para que vean la relación independientemente de los gobiernos", refirió.