Interrumpe tormenta carreteras federales

Las lluvias extraordinarias registradas entre el 6 y 9 de octubre provocaron 132 in-

terrupciones en carreteras federales, afectando más

de mil 61 kilómetros de ví-

as, informó Jesús Antonio

Esteva Medina, secretario

de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante la conferencia de este lunes, el funcionario detalló que, hasta el momento, 130 de esas afectaciones ya fueron atendidas y dos permanecen en proceso de rehabilitación, ambas en el estado de Hidalgo, en los puentes Garcés y Garcés Auxiliar, ubicados en el kilómetro 64 de la carretera Pachuca–Tampico.

“Tuvimos 132 afectaciones en la red federal; sólo dos continúan con interrupción total. Se han removido 126 mil metros cúbicos de material con el trabajo de 478 trabajadores y 276 máquinas distribuidas en los cinco estados afectados”, informó Esteva Medina.

El titular de la SICT explicó que Hidalgo fue una de las entidades más impactadas, con 25 interrupciones y más de 600 kilómetros de carreteras afectadas, donde las labores se concentran en la carretera 85 Pachuca–Ciudad Valles y la 102 Oajutla–Chicontepec–Álamo.

En Puebla, se reportaron 20 interrupciones en 71 kilómetros de vías, principalmente en los tramos Pachuca–Tuxpan y Zitlán–Nautla. Un deslave importante ocurrido el pasado viernes en la noche ya fue liberado, aunque persiste la vigilancia por posibles desprendimientos en el kilómetro 62.

En Querétaro, las lluvias causaron siete interrupciones en las carreteras 120 y 69, donde se ha retirado más de 13 mil 600 metros cúbicos de material.